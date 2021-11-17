Американский финансовый холдинг JPMorgan Chase подал иск к Tesla на 162,2 млн долларов, обвинив компанию в «вопиющем» нарушении контракта, связанного с варрантами на акции. Иск был зарегистрирован в понедельник, сообщает CNN Business .



Из документов следует, что Tesla в 2014 году продала JP Morgan варранты, которые окупились бы в случае, если бы их страйк-цена была ниже стоимости акций Tesla по истечении срока действия варрантов в июне и июле 2021 года.

JP Morgan, обладающий правом корректировать страйк-цену, заявил, что существенно снизил ее после твита Маска от 7 августа 2018 года. Тогда бизнесмен заявил, что он может выкупить все акции Tesla в свободном обращении по цене 420 долларов за бумагу. Примерно через две недели Маск от этой идеи отказался. Из-за этого JP Morgan был вынужден частично отменить корректировки.

К моменту истечения срока действия варрантов стоимость акций Tesla превысила страйк-цену примерно в 10 раз. JP Morgan заявил, что этот факт требует от Tesla поставки акций или денежных средств. В банке заявили, что неспособность Tesla выполнить эти обязательства равносильна дефолту. «Хотя корректировки JP Morgan были уместными и требовались по контракту, — говорится в жалобе, — Tesla грубо проигнорировала свое обязательство по выплатам JP Morgan в полном объеме».

Согласно жалобе, Tesla продала варранты, чтобы уменьшить потенциальное размытие акций в результате отдельной продажи конвертируемых облигаций и снизить налог на прибыль. JP Morgan заявил, что по контракту имел право корректировать условия варрантов после «значительных корпоративных трансакций с участием Tesla».

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru

