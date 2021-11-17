СберБанк увеличил максимальную сумму кредита при приобретении квартир, в том числе в таунхаусах, в рамках программы «Жилищный кредит по двум документам», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Теперь для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области она составляет 60 млн рублей, для остальных регионов страны — 15 млн. При покупке других объектов недвижимости максимальная сумма не изменилась — 30 млн и 8 млн рублей соответственно.



Напомним, что ранее «Сбер» снизил на 0,3 процентного пункта ставки по ипотеке на новостройки для клиентов, оформляющих кредит по двум документам. Сейчас процентные ставки для клиентов без подтверждения дохода и занятости составляют от 9,3% при регистрации сделки в электронном виде и от 2,1% — по программе субсидирования с застройщиком. Первоначальный взнос — от 20%. Срок кредита — до 30 лет.



Для подачи заявки на ипотеку по этой программе необходимы всего два документа — паспорт и любой документ из списка: СНИЛС, водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет, удостоверение личности военнослужащего или сотрудника федеральных органов власти.