Ипотечное кредитование в России по итогам 2021 года может вырасти на 25–27%, сообщил глава департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов в ходе Банковского форума.

«Что касается ипотеки, то здесь тоже рост очень существенный, за девять месяцев уже констатируем цифру 21%. По году сейчас там есть небольшое замедление, но не очень серьезное, которого опасались в связи с изменением льготной программы, никакого суперспада нет. По году, наверное, выйдем на цифру в районе 25–27%. Опять же, по объему это будет рекорд, сравнивая с предыдущими годами», — сказал он. По словам главы департамента, в 2022 году произойдет нормализация показателя до порядка 20%.

Центробанк: корпоративные и розничные кредитные ставки продолжат рост в краткосрочной перспективе Ставки по корпоративным и розничным кредитам продолжат расти в краткосрочной перспективе, прогнозирует Банк России в очередном выпуске обзора «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» , который традиционно включает блок информации по банковским ставкам.

Данилов также указал на рост объемов корпоративного кредитования. «Корпоративные кредиты — за девять месяцев рост у нас 9%, то есть по году будет ориентировочно в районе 12%. Просто для сравнения, чтобы мы понимали порядок цифр: у нас был кризисный 2020 год, когда компании очень сильно нуждались в кредитных ресурсах, и по году мы получили в районе 10%, а в 2019 году было 6%, то есть сейчас мы идем, по сути, с опережением 2020 года и почти с двукратным опережением 2019-го», — сообщил представитель регулятора.

Он также отметил, что значительный вклад в рост вносит кредитование застройщиков в связи с переходом на новую систему финансирования строительства жилья, когда банки, а не люди, покупающие жилую недвижимость, принимают на себя риски.