Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект о ряде налоговых льгот для граждан и организаций. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

В частности, поправками, внесенными ко второму чтению, от налога на доходы физических лиц освобождаются доходы, которые были получены при продаже жилья семьями как минимум с двумя детьми, в случае приобретения нового жилья для улучшения жилищных условий.

«Поправки носят социальный характер. Мы понимаем, насколько остро перед семьями с двумя и более детьми стоит жилищный вопрос. Дети растут, идут в детские сады, школы. На каждом из этих этапов семье требуется все большая жилплощадь, не говоря уже о том, когда в семье появляется еще один малыш», — комментирует председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Сумма налога, которую необходимо сейчас уплатить при продаже недвижимости раньше установленного законом срока, для большинства семей является существенной. Именно поэтому президент предложил рассмотреть вопрос о расширении налоговых льгот. Рассчитываем, что принятые сегодня поправки позволят семьям с детьми быстрее приобретать новое, более комфортное жилье», — сказал Володин.

Он уточнил, что закону придается обратная сила: норма будет действовать в отношении доходов от продажи квартир, полученных начиная с 1 января 2021 года.

Кроме того, принятые во втором чтении поправки освобождают от НДФЛ доходы от стимулирующих мероприятий для граждан, участвующих в вакцинации, а также в связи с выполнением мероприятий по догазификации.

От налога на прибыль освобождаются субсидии, полученные субъектами малого и среднего предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями в 2021 году в качестве мер поддержки в рамках борьбы с последствиями пандемии.

Также освобождаются от НДФЛ и страховых взносов доходы граждан в пределах одного МРОТ (12 792 рубля), которые были получены в рамках мер господдержки в связи с COVID-19. Предполагается, что эта льгота будет предоставляться однократно тем гражданам, которые работают на предприятиях и в НКО, получающих субсидии на поддержку занятости и борьбу с пандемией.



Документом также предлагается изменить формулы расчета налога на добычу полезных ископаемых с 1 января 2022 года.