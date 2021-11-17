СберБанк предоставит АО «Аккую Нуклеар», компании госкорпорации «Росатом», кредитные средства в объеме 800 млн долларов на цели сооружения атомной электростанции «Аккую» в Турции. Об этом в среду сообщили в финучреждении.

Как уточняется, клиенту открыты две кредитные линии на 500 млн и 300 млн долларов сроком на семь лет. Средства будут направлены на строительство четырех блоков станции.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция, сооружаемая в Турецкой Республике. После ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции она будет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.

В «Сбере» напоминают, что в августе 2019 года банк открыл для «Аккую Нуклеар» кредитную линию на сумму 400 млн долларов сроком на семь лет.



«В 2019 году «Сбер» стал первым кредитором масштабного проекта «Росатома» по сооружению современной АЭС в Турции. Этот проект имеет для банка стратегическое значение, поэтому мы рады продолжить его финансирование. Новые кредитные линии на сумму 800 миллионов долларов США, открытые нами в этом году, позволяют «Сберу» сохранять лидерскую позицию среди кредиторов этого крупнейшего международного проекта «Росатома», — комментирует заместитель председателя правления СберБанка Анатолий Попов.