Общественная организация малого и среднего бизнеса «Опора России» предложила вице-премьеру, председателю правкомиссии по безопасности дорожного движения Марату Хуснуллину отменить госрегулирование цен на техосмотр (ТО) автомобилей, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо организации от 10 ноября.

Установление рыночной цены на техосмотр создаст условия для функционирования достаточного количества операторов ТО, пишет вице-премьеру председатель «Опоры России» Александр Калинин; также организация предлагает утвердить программу поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере техосмотра.

Предполагается, что она будет включать в себя частичную (до 50%, но не более 10 млн рублей) компенсацию затрат на покупку оборудования для развития производства и субсидирование процентной ставки по текущим кредитным и лизинговым договорам.

С 1 марта 2021 года, согласно поправкам к закону о техосмотре, вступили в силу новые условия аккредитации операторов ТО; им был дан год на подтверждение соответствия новым требованиям, которые регламентированы приказами Минтранса.

Требования предусматривают, в частности, фотосъемку автомобиля в пункте техосмотра до и после его проведения с указанием координат нахождения диагностической лаборатории, а также ряд других; эти данные будут передаваться в Единую автоматизированную информационную систему техосмотра МВД, что должно исключить покупку диагностической карты без проверки машины.