ЦБ предлагает иностранным эмитентам более простую и удобную процедуру выхода на российские биржевые площадки. Соответствующий нормативный акт зарегистрирован Минюстом, сообщается на сайте регулятора.

Согласно новым правилам, сокращается количество документов, которые необходимо представить в Банк России для регистрации проспекта иностранных ценных бумаг. В частности, больше не надо будет подтверждать соблюдение требований об уровне ликвидности и уровне инвестиционного риска.

Также установлены особенности составления документов для допуска к размещению в России не имеющих листинга за рубежом депозитарных расписок на иностранные ценные бумаги.



Документ вступает в силу 28 ноября 2021 года.