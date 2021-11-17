ЦБ предлагает иностранным эмитентам более простую и удобную процедуру выхода на российские биржевые площадки. Соответствующий
Согласно новым правилам, сокращается количество документов, которые необходимо представить в Банк России для регистрации проспекта иностранных ценных бумаг. В частности, больше не надо будет подтверждать соблюдение требований об уровне ликвидности и уровне инвестиционного риска.
Также установлены особенности составления документов для допуска к размещению в России не имеющих листинга за рубежом депозитарных расписок на иностранные ценные бумаги.
Документ вступает в силу 28 ноября 2021 года.
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