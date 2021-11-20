СДМ-Банк запустил сервис бесконтактных платежей Apple Pay для держателей карт «Мир», сообщила пресс-служба кредитной организации.

Чтобы подключить карту «Мир» для оплаты с помощью Apple Pay, нужно зайти в приложение Wallet на iPhone, нажать на значок плюса и следовать инструкциям. Apple Pay готов к использованию, как только карта будет привязана к iPhone, Apple Watch или Mac.



В банке напомнили, что Apple Pay — безопасный, защищенный и конфиденциальный платежный инструмент, который позволяет не прикасаться к кнопкам платежного терминала и не передавать деньги из рук в руки. Безопасность каждой трансакции в Apple Pay обеспечена инновационными технологиями iPhone. В частности, когда карта добавляется в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который создается и шифруется платежной системой «Мир» и безопасно хранится в чипе «Безопасный элемент» устройства.



«Чтобы совершить платеж, достаточно поднести iPhone или Apple Watch к платежному терминалу. Каждая трансакция через Apple Pay надежно защищена: пользователю необходимо пройти аутентификацию с помощью Face ID, Touch ID или пароля, помимо этого задействуется уникальный одноразовый динамический код безопасности. С Apple Pay можно оплачивать покупки в продуктовых магазинах, аптеках, такси, ресторанах, кофейнях и многих других местах», — поясняется в релизе.



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