Чрезвычайная страховая компания намерена передать страховой портфель по двум видам страхования другому страховщику — компании «Ингосстрах». Соответствующее уведомление опубликовано на сайте Центробанка.

В документе указано, что акционерное общество «Чрезвычайная страховая компания» намерено передать страховой портфель по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров акционерному обществу «Ингосстрах».

В пояснении компании указано, что решение о передаче портфеля принято в целях оптимизации бизнеса.

Все кредиторы (страхователи и выгодоприобретатели) по договорам страхования, обязательства по которым передаются в составе страхового портфеля, могут до 15 декабря в письменной форме выразить свое согласие на замену страховщика или отказаться от этой замены. В этом случае договоры страхования будут досрочно прекращены, а клиентам будет возвращена часть страховой премии за оставшийся срок действия договора.