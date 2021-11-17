В VI конференции Tech Week, которая состоялась с 9 по 11 ноября в Москве, приняли участие 3 288 участников. Топ-менеджеры и руководители из крупнейших технологичных компаний, предприниматели и инвесторы обменялись опытом, узнали новые подходы в применении инноваций и технологий.

Tech Week традиционно прошла в трехдневном формате. 9 и 10 ноября состоялась деловая программа и нетворкинг активности: 17 тематических потоков, менторская гостиная, карьерные консультации, Speed Networking, питчи стартапов, онлайн-платформа для бизнес-знакомств и AfterParty. 11 ноября — прикладной день обучения.

Участники конференции нашли новых клиентов и деловых партнеров, а также представили самые инновационные решения для бизнеса. В этот раз 152 компании представили гостям свои проекты.

С докладами выступили 327 спикеров, среди которых основатель образовательной платформы «Нетология-групп» Максим Спиридонов; сооснователь Hoff Михаил Кучмент; предприниматель, генеральный директор Gett в России Анатолий Сморгонский; основатель и президент сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов.

Основными направлениями деловой программы были передовые решения в продажах, образовании, финтехе, промышленности, менеджменте, аналитике и т. д.

При поддержке стратегического партнера конференции — Фонда «Сколково» — прошел тематический поток Skolkovo AI. В рамках потока состоялись свыше 30 докладов, прошел Demo Day выпускников программы Data Explorer, а 20 компаний представили новейшие разработки в области искусственного интеллекта.

Особый интерес традиционно вызвали карьерные консультации. За двухдневную деловую программу прошли 102 сессии, а места были забронированы задолго до события.

Каждый участник конференции получил доступ к новому официальному мобильному приложению Tech Week от Eventicious, которое являлось своего рода электронным аналогом мероприятия. В нем можно было вносить важные выступления в календарь, общаться со спикерами и назначать деловые встречи с другими участниками.



По окончании конференции гостей ожидала Afterparty с группой «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки». Самые меткие могли проявить себя в алкотире, интеллектуалы проверяли свои знания в «Tech Квизе», ну а кто-то мог попробовать свои силы в винном казино.

Организатором конференции и выставки является компания «Технократ» при поддержке стратегического партнера Фонда «Сколково», технологического партнера «МегаФон», Fintech-партнера «B2Bbroker», партнера Techlab Pepsico, а также спонсора потока tech for corporations Kamchia.

