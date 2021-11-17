«Газпром» 17 ноября разместил евробонды на 500 млн евро, говорится в сообщении холдинга.
Доходность по бумагам составляет 1,85% годовых. Срок их погашения — 2028 год.
В релизе отмечается, что привлеченные от размещения бумаг средства будут использованы для достижения «общекорпоративных целей» ПАО «Газпром».
Самые доходные облигации
Выбор пользователей Банки.ру
|Название облигации, эмитент
|
Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
Пересвет-С01-об
Пересвет АКБ
|
20.91%
|
18.11.2021
погашение
|Купить
|
ФСК ЕЭС-22-об
ФСК ЕЭС
|
17.96%
|
27.07.2022
погашение
|Купить
|
АйДи Коллект-01-об
АйДи Коллект
|
14.04%
|
18.11.2021
погашение
|Купить
|
Онлайн Микрофинанс-БО-02
Онлайн Микрофинанс
|
13.61%
|
08.03.2022
погашение
|Купить
|
Онлайн Микрофинанс-БО-01
Онлайн Микрофинанс
|
13.23%
|
18.11.2021
погашение
|Купить