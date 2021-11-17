«Газпром» 17 ноября разместил евробонды на 500 млн евро, говорится в сообщении холдинга.

Доходность по бумагам составляет 1,85% годовых. Срок их погашения — 2028 год.

В релизе отмечается, что привлеченные от размещения бумаг средства будут использованы для достижения «общекорпоративных целей» ПАО «Газпром».

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