Банк России допускает некоторое смягчение первоначальной концепции регулирования экосистем. Как передает ТАСС, об этом говорится в презентации главы департамента обеспечения банковского надзора ЦБ РФ Александра Данилова, подготовленной к банковскому форуму.

«Возможно некоторое смягчение первоначальной концепции по ряду параметров», — говорится в презентации.

В частности, возможно упрощение подходов в части сделок долевого участия с низким потенциалом регулирования, а также исключение банков с базовой лицензией из периметра нового регулирования. Опубликовать новую версию доклада планируется в ближайшее время.

Ранее Данилов заявлял, что не исключает «перенастройку» некоторых предложений, которые были озвучены регулятором ранее.



ЦБ в июне выпустил доклад для общественных обсуждений «Регулирование рисков участия банков в экосистемах и вложений в иммобилизованные активы», в котором предложил варианты регулирования экосистем в РФ. Доклад встретил много критики со стороны банковского сообщества, которое отметило, что предложенные меры слишком жесткие.