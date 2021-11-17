Совет директоров Банка России на декабрьском заседании будет рассматривать «достаточно широкий набор вариантов» изменения ключевой ставки, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.

«Я думаю, что и на столе декабрьского совета директоров будет достаточно широкий набор вариантов изменения ключевой ставки», — заявил Тремасов на Международном форуме Московской биржи.

Центробанк настроен решительно, нацелен вернуть инфляцию к таргету к концу 2022 года, подчеркнул глава департамента Банка России.

«Наша позиция достаточно простая, прозрачная. Мы в общем и по итогам октябрьского заседания совета директоров, мне кажется, достаточно четко скоммуницировали, что будем рассматривать возможность повышения ставки на дальнейших заседаниях», — отметил Тремасов.

Ключевая ставка ЦБ с начала этого года выросла на 3,25 процентного пункта. На заседании в октябре ЦБ РФ повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов — до 7,5%. Ужесточив денежно-кредитную политику в октябре, Банк России допустил возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Очередное заседание совета директоров (последнее в 2021 году) пройдет 17 декабря.