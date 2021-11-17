Российские фондовые индексы выросли по итогам основной торговой сессии среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи вырос к предыдущему закрытию на 0,7% и составил 4 149,02 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,98% до отметки 1 802,52 пункта.

По итогам торговой сессии рост котировок продемонстрировали, в частности, акции «Газпрома» (плюс 4%), СберБанка (плюс 0,99%), «Полюса» (плюс 0,53%), «Яндекса» (плюс 0,1%), Mail.ru (плюс 0,06%), «Норникеля» (плюс 0,04%).

Зафиксировано падение цены на акции «Магнита» (минус 2,11%), Мосбиржи (минус 0,42%), МТС (минус 0,38%).

«В российском сегменте сохраняется определенный градус напряженности из-за геополитики. Если в костер западного возмущения не подбросят свежих дров, ситуация стабилизируется и волнения утихнут. И тогда отечественные бенчмарки смогут показать уверенный и местами опережающий подъем. Банковский сектор сегодня решил реабилитироваться после вчерашних распродаж. Акции СберБанка и ВТБ успешно восстановились, но спрос здесь довольно зыбкий на фоне той же геополитики. Отлично выглядят бумаги «Газпрома», они и помогли рынку закрыть день в плюсе», — отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.