Рубль укрепил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии в среду, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 72,43 рубля, что на 70 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 81,88 рубля (минус 84 копейки).

В ходе сессии было проведено более 48,6 тыс. сделок с долларом на 2,8 млрд долларов и 8,9 тыс. сделок с евро на 454,1 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 72,32—73,3 рубля за доллар и 81,85—82,84 рубля за евро.

Как отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко, в среду валютный рынок несколько успокоился после обострения геополитических рисков накануне.

«Рублю удалось отыграть существенную часть потерь предыдущего дня. К концу рабочего дня российская валюта укреплялась на 0,8% в парах с долларом и евро. Впрочем, до возвращения к уровням, предшествовавшим усилению геополитических рисков, рублю еще далеко. <…> Однако с учетом приближающегося налогового периода и сохранения жесткой позиции ЦБ в отношении процентной политики (в начале недели Набиуллина сделала ряд «ястребиных» высказываний, не оставляющих сомнений в дальнейшем повышении ключевой ставки в декабре) у рубля имеются все же хорошие шансы на восстановление утраченных позиций, если обострение геополитической ситуации постепенно сойдет на нет», — полагает аналитик.