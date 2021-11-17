Госдума в третьем чтении приняла поправки к Бюджетному кодексу, которые, в частности, предоставляют правительству РФ право вносить изменения в сводную бюджетную роспись без изменений закона о федеральном бюджете по согласованию со специальной парламентской комиссией. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы РФ.

«Ранее эти нормы были приняты нами как временные меры на период борьбы с пандемией, чтобы дать правительству возможность действовать в этих условиях максимально оперативно», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он добавил, что новый закон даст правительству возможность максимально оперативно принимать решения в интересах граждан, но Госдуме необходимо обеспечить в этом вопросе контроль.

В частности, законом на постоянной основе закрепляется право правительства РФ в некоторых случаях вносить по согласованию со специальной парламентской комиссией изменения в сводную бюджетную роспись без принятия поправок к закону о федеральном бюджете. Среди прочего речь идет о перераспределении до 10% средств на реализацию госпрограмм (между программами, структурными элементами и годами).

Также правительству на постоянной основе предоставлено право использовать средства Фонда национального благосостояния сверх объема, заложенного в федеральном бюджете, если цены на нефть упадут ниже базового уровня.

Поправки также корректируют отдельные нормативы зачисления доходов в бюджеты бюджетной системы РФ и регулируют межбюджетные отношения. Устанавливается дополнительное регулирование правил предоставления субсидий юрлицам.

Кроме того, закон предусматривает закрепление принципа участия граждан в бюджетном процессе, который означает, в частности, обязанность органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления проводить публичные слушания или общественные обсуждения проектов бюджетов в сроки, позволяющие учесть при подготовке проектов законов о бюджете результаты проведенных публичных слушаний или общественных обсуждений. Этот принцип также закрепляется с целью разработки и реализации государственных и муниципальных программ с учетом мнения граждан.