Всемирный банк в своем докладе назвал Россию в числе стран с самыми дешевыми денежными переводами в мире.

«По доле ВВП переводы в Киргизию и Таджикистан составляют более 25%. Стоимость денежных переводов: средняя стоимость перевода 200 долларов США в этот регион немного увеличилась в первом квартале 2021 года — до 6,6% по сравнению с 6,5% годом ранее <…> В России, которая является одним из самых дешевых отправителей во всем мире, стоимость переводов упала с 1,8% до 1%», — сказано в материалах Всемирного банка.

Согласно прогнозу аналитиков, объем денежных переводов в страны Европы и Центральной Азии, сократившийся в 2020 году на 8,6%, в 2021 году вырастет на 5,3% — до 67 млрд долларов, благодаря оживлению экономики в странах Евросоюза и скачку цен на энергоносители. В 2022 году ожидается рост объема переводов на 3,8%. В настоящее время денежные переводы являются в этом регионе крупнейшим источником внешнего финансирования, считают эксперты Всемирного банка.

Согласно докладу ВБ, дороже всего обходится отправка денег в страны Африки к югу от Сахары (8%), а дешевле всего — в страны Южной Азии (4,6%).

«Данные свидетельствуют о том, что в случае отправки переводов через банки их стоимость, как правило, выше, чем в случае отправки по цифровым каналам или через компании, оказывающие услуги по переводу наличных денег», — отмечают авторы доклада.