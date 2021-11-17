В России будет запущен эксперимент, который позволит микропредприятиям перейти на новый налоговый режим — автоматизированную упрощенную систему налогообложения. Об этом в среду на заседании правительства заявил глава Кабмина Михаил Мишустин.

«Участникам эксперимента не нужно будет готовить и подавать налоговые декларации. Расчет платежей станет вестись автоматически на основании данных контрольно-кассовой техники и движения по счетам, открытым в уполномоченном банке. Через него бизнес сможет начислять заработную плату сотрудникам», — пояснил Мишустин.

По его словам, перейти на новый режим смогут организации и индивидуальные предприниматели, годовой доход которых не превышает 60 млн рублей, а численность наемных работников — пяти человек. Для того чтобы воспользоваться такой возможностью, не придется лично обращаться в налоговые органы: настроить новый налоговый режим можно будет в личном кабинете налогоплательщика.

«Рассчитываем, что такой подход позитивно скажется на деятельности микропредприятий, приведет к снижению непроизводственных издержек и освободившиеся ресурсы они смогут направить на собственное развитие», — заявил председатель правительства.