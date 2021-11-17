Банк России сохраняет прогноз по рекордной прибыли банковского сектора в 2021 году — на уровне 2,5 трлн рублей. Об этом заявил на банковском форуме глава департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.

«По прибыли за девять месяцев — 1,9 триллиона [рублей]. По году будет, очевидно, уже рекордная — порядка 2,5 триллиона [рублей]», — сказал Данилов.

За январь — сентябрь этого года российские банки получили чистую прибыль в размере 1,9 трлн рублей, что на 65% больше результатов аналогичного периода прошлого года. При этом чистая прибыль сектора в сентябре составила 196 млрд рублей, что почти на 20% ниже, чем в августе (244 млрд рублей).

Снижение, по данным Центробанка, связано в том числе с отрицательной переоценкой ценных бумаг (главным образом ОФЗ) на фоне роста ключевой ставки. Согласно прогнозам регулятора, по итогам года прибыль банковского сектора будет в районе 2,5 трлн рублей.