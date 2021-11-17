Государству нужно ужесточать законодательство о потребительском кредитовании, не позволяя вводить граждан в заблуждение о реальной стоимости займа. Об этом вице-спикер Совета Федерации РФ Николай Журавлев заявил в среду на форуме «Банковская система России: обеспечение доступности услуг и ресурсов в условиях возрастающих рисков».

«Нам предстоит ужесточать законодательство о потребительском кредите, провести «поведенческую перезагрузку». Мы, к сожалению, видим, что некоторые банки продолжают вводить граждан в заблуждение при предоставлении кредитов, скрывая информацию о достоверных условиях кредитования, о реальной стоимости кредита, навязывая гражданам дополнительные услуги», — сказал сенатор.

По его словам, предстоит изменить законодательство, уточнить методику расчета полной стоимости кредита, «подумать об усилении периода охлаждения — и по сроку, и по форме предоставления».

«Также необходимо внести изменения в законодательство в части рекламы потребительских кредитов, чтобы не допускать ситуации, когда рекламируется символическая процентная ставка, за которую абсолютно невозможно получить кредит», — отметил сенатор.

Еще один вопрос, требующий решения, — ограничение сроков кредитов, полагает Журавлев.

«Это необходимо для того, чтобы банки и другие финансовые организации не уходили от предельной долговой нагрузки через выдачу очень длинных по срокам потребительских кредитов», — сказал политик.

По мнению сенатора, также необходимо законодательно работать над тем, чтобы компании электронной торговли, которые сегодня активно выходят на рынок финансовых услуг, подпадали под контроль мегарегулятора.

«Отдельный вопрос — экосистема. У нас нет задачи запрещать банкам заниматься новыми видами бизнеса, однако необходимо ограничить риски концентрации таких вложений для того, чтобы эта деятельность не создавала дополнительные риски для кредиторов и вкладчиков», — сказал вице-спикер Совфеда.

Парламентарий рассказал о законопроекте, который позволит ограничить ипотеку по плавающим ставкам.

«Граждане не должны получать кредиты по плавающей ставке. По сути, это схоже с валютными кредитами — мы также запретили их выдачу. Выдачу ипотеки по плавающим ставкам необходимо запретить либо через регулирование Банка России, либо через законодательство, что, собственно, мы и предложили. Причем ограничения будут касаться не только выдачи ипотечных кредитов, но и всех видов потребительских кредитов, не связанных с предпринимательской деятельностью. Закон внесен, надеюсь, что в ближайшее время он будет принят во втором и третьем чтении», — сказал Журавлев.

Сенатор напомнил о деятельности совместной рабочей группы правительства и Банка России.

«Это некая дорожная карта по законам, которые в среднесрочной перспективе предстоит принять. Сюда входят законы о защите и поощрении капиталовложений, развитии государственно-частного партнерства, инструментов «зеленого» финансирования, защите прав банков и кредиторов, также это законодательство о мезонинном кредитовании, факторинге и многое другое», — заключил вице-спикер Совета Федерации.