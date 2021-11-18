На модернизацию социальной инфраструктуры на 2022—2024 годы дополнительно выделят более 200 млрд рублей, на развитие электронной промышленности — 125 млрд рублей, а на строительство дорог в регионах — 60 млрд рублей, также возрастут субсидии авиакомпаниям, помощь инвалидам и финансирование диагностики заболеваний у новорожденных. Такие поправки подготовлены ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете на будущую трехлетку, пишут «Известия» , уточняя, что всего Кабмин намерен перераспределить около 2 трлн рублей расходов на ближайшие три года.

Поправки были одобрены комитетом Госдумы по бюджету и налогам 15 ноября. В ходе заседания замминистра финансов Ирина Окладникова сообщила, что поправки предусматривают перераспределение в 2022 году 641,4 млрд рублей, в 2023-м — 665,2 млрд рублей, в 2024-м — 815,4 млрд рублей. Официально корректировки в проект бюджета должны будут внести депутаты на заседании 23 ноября в рамках рассмотрения основного финансового документа во втором чтении.

Так, поправки предусматривают ряд новых статей расходов, не упомянутых в редакции первого чтения. Самые крупные дополнительные суммы денег в ближайшие три года направят на капитальный ремонт школ — 200,6 млрд рублей. Как ранее заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, за счет этих средств будет отремонтировано 4,5 тыс. образовательных учреждений. Также на основании поручения президента почти 3 млрд рублей выделят на использование в школах государственных символов.

Госдума утвердила исполнение бюджета РФ за прошлый год Государственная дума РФ на пленарном заседании во вторник приняла закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Так, 125 млрд рублей решено дополнительно направить на развитие электронной и радиоэлектронной промышленности, 16,5 млрд рублей выделят на финансирование инвестпроектов по добыче и переработке руд, в том числе содержащих цветные и благородные металлы, на Чукотке и в Тыве. Федеральный проект «Обеспечение расширенного неонатального скрининга» (диагностики заболеваний у новорожденных) получит дополнительно 5,2 млрд рублей, на мероприятия в сфере химической и биологической безопасности отведено 1,5 млрд рублей.

Одобренные поправки санкционируют дополнительное выделение около 100 млрд рублей. Из них 60 млрд рублей направят на развитие региональных автодорог, 9 млрд рублей — на капремонт студенческих общежитий, 7,4 млрд рублей — на обеспечение Интернетом малых населенных пунктов, около 6,5 млрд рублей — на жилье для инвалидов. Кроме того, 4,5 млрд рублей будет направлено на увеличение субсидий авиакомпаниям, почти 4,5 млрд рублей — на повышение трансфертов регионам в 2022 году, 4 млрд рублей — на программы комплексного развития сельских территорий и 1,2 млрд рублей — на создание физкультурно-оздоровительных комплексов в сельской местности. Помимо этого, 1,3 млрд рублей пойдут на увеличение заготовки донорской крови, а почти 1,2 млрд рублей — на содействие молодежной занятости.

Госдума приняла законопроект о федеральном бюджете в первом чтении 28 октября. Согласно ему, расходы в 2022 году запланированы на уровне 23,69 трлн рублей, в 2023-м — 25,24 трлн рублей, в 2024-м — 26,35 трлн рублей. Общая сумма утвержденных в первом чтении расходов меняться не может, а в рамках второго чтения только перераспределяются ассигнования на те или иные направления, пояснил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.