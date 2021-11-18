Власти планируют предоставить российским холдингам возможность регистрации в специальном административном районе (САР, так называемый российский офшор); это необходимо, чтобы снизить риски признания России вредоносной юрисдикцией (harmful tax regime) — ранее Европейская группа по применению Кодекса налогообложения предпринимательской деятельности предъявила к САРам ряд претензий, в том числе за дискриминацию российских групп перед иностранными, пишут «Ведомости» , ссылаясь на источники.

Разработкой законопроекта занимается Федеральная налоговая служба; речь в нем идет о реформе режима, ее основная цель — простимулировать компании формировать на островах реальное присутствие, так называемый сабстенс: компаниям планируется предложить дополнительные льготы, в частности понизить ставки по ряду налогов — на вывод капитала с 15% до 10% (налог у источника), а также на прибыль до 5%, на прибыль в виде дивидендов до 0%; но чтобы получить эти преференции, резиденты САРов должны будут вложить в инфраструктуру островов 300 млн рублей, а также открыть там реальный офис площадью 100 кв. м с численностью сотрудников не менее 15 человек, в структуре доходов компании поступления от пассивной деятельности должны занимать не менее 90%.

Эксперты предупредили о росте рисков санкций против «русских офшоров» Льготы в специальных административных районах (САР, также известных как «российские офшоры») нацелены только на номинально иностранные компании — нерезидентов, поэтому у властей ЕС есть все формальные основания наложить на них санкции, особенно на фоне выхода борьбы с неблагонадежными юрисдикциями в терминальную стадию, пишут «Ведомости» со ссылкой на предупреждение экспертов РАНХиГС в заключении на проект федерального бюджета.

По словам источников издания, эти условия могут лечь в основу законопроекта о предоставлении российским компаниям права переезда в САР; обсуждается возможность создания новой формы: российской холдинговой компании; но кроме этого переезд планируется сделать возможным лишь при условии обоснования и соблюдения деловой цели перерегистрации — группа должна будет не только поменять адрес холдинга, но и перенести на острова реальные управленческие решения; возможно, холдинги обяжут перевозить на острова исполнительные органы.

Основная задача властей в данном случае — соблюсти баланс: с одной стороны, дать право российским компаниям регистрироваться на островах, с другой — не создать рисков потери доходов бюджетной системой: САРы моделировались изначально исключительно для зарубежных групп с российскими корнями, а перерегистрация российских групп из общего режима в преференциальный — совершенно иная ситуация; в то же время проигнорировать замечания ЕС не представляется возможным: от того, в каком списке юрисдикций находится Россия, зависят в том числе и фискальные условия, которые применяются к стране со стороны Евросоюза, пояснили источники.