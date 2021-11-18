Планы Минцифры по эволюции государственных услуг в «суперсервисы» — расширенные наборы госуслуг, ориентированные на полный охват типовых жизненных ситуаций граждан и бизнеса, — изменены более чем на четверть, пишет «Коммерсант». В 2019 году правительство анонсировало создание 25 суперсервисов, которые охватывали бы «типичные жизненные ситуации» граждан и бизнеса — это 90% взаимодействий людей с государством. Но в программе цифровой трансформации Минцифры на 2021—2023 годы оказались обозначены только 18 суперсервисов, которые планируется реализовать теперь до конца 2022 года.

Ведомствами, ответственными за реализацию суперсервисов, представлены позиции о нецелесообразности их дальнейшей реализации, поскольку достижение целевого состояния и клиентского пути заявителя достигается за счет аналогичных проектов, дублирующих целевое состояние суперсервисов, пояснили в Минцифры.

Как отметил ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко, за последние два года на портале госуслуг запущено 13 суперсервисов, среди них — «Оформление европротокола онлайн», «Поступление в вуз онлайн», «Соцподдержка онлайн», «Трудовые отношения», «Цифровое исполнительное производство», «Пенсия онлайн» и др. В 2022 году в планах еще три: «Трудовая миграция онлайн», «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов» и «Цифровое строительство». Также программа Минцифры до конца 2022 года предполагает запуск суперсервисов «Правосудие онлайн», «Рождение ребенка», «Утрата близкого человека» и «Образование в РФ для иностранцев» и расширение функционала уже имеющихся.

Из плана «ушли» наборы услуг по регистрации и господдержке бизнеса, суперсервисы «Разрешения для бизнеса в цифровом виде», «Паспортные сервисы онлайн», «Земля под строительство онлайн», «Подача заявлений в правоохранительные органы онлайн» и «Переезд в другой регион».

Гендиректор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова предполагает, что запущенные прототипы некоторых сервисов вместе с доработкой и постоянной модернизацией существующих цифровых государственных сервисов сделали часть заявленных ранее продуктов излишними.