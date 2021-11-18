📰 В Минэнерго анализируют целесообразность и просчитывают возможные варианты корректировок демпфирующего механизма по бензину и дизельному топливу с 1 января 2022 года для стабилизации оптовых цен на них, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные ведомства. Расчеты делаются с учетом уже запланированных изменений акцизов и индексации базовой цены в формуле «демпфера». Ранее Федеральная антимонопольная служба представила план из четырех инициатив по сдерживанию роста оптовых цен на зимнее дизельное топливо.



📰 Россия намерена закупать больше картофеля в странах СНГ, пишут «Известия» , ссылаясь на доклад Минсельхоза в правительство. Мера позволит получить товар дешевле и справиться с возможной нехваткой овоща к весне. Из-за непогоды сбор отечественного урожая идет медленнее, а его объем ниже, сказано в документе. Качество картофеля в этом году невысокое, добавили аграрии, продукция очень влажная и будет меньше храниться. Из-за сложностей с урожаем оптовые цены на овощ уже на 71,4% превысили прошлогодние, достигнув 23 рублей за кг в конце октября. Тенденция характерна также для моркови (плюс 44%) и капусты (плюс 70%).

📰 Поставки iPhone в Россию за 2021 год близки к историческому максимуму, пишут «Известия» со ссылкой на данные специалистов аналитического центра GS Group. Так, за январь — сентябрь 2021 года в РФ было отгружено 3,3 млн смартфонов Apple (плюс 35% относительно 2020 года). До конца года показатель может превысить отметку в 4,5 млн штук, спрогнозировали аналитики. Предыдущий рекорд — 4,31 млн смартфонов — был установлен в 2017 году. Некоторые ретейлеры отмечают, что в 2021 году рекордными в РФ у iPhone были и продажи. Эксперты считают, что рост обусловлен поставками дешевых и старых моделей вроде iPhone 11 и 11 Pro.

📰 Правительство создаст госкомпанию полного цикла для выполнения комплексных услуг в сфере недвижимости и пространственных данных, пишет «Коммерсант» . Проект о создании публично-правовой компании «Роскадастр» одобрен вчера на заседании. Структура должна оптимизировать госуправление в сфере земли и недвижимости и обеспечить выполнение госпрограммы по созданию национальной системы пространственных данных. Росреестру как госведомству это решение позволит делегировать «Роскадастру» хозяйственные вопросы и взаимодействие с рынком.

📰 По данным Всемирного банка (ВБ), в 2021 году объем денежных переводов физических лиц в страны с низким и средним доходом превысит допандемийный показатель, достигнув отметки в 589 млрд долларов, пишет «Коммерсант» . Это можно считать свидетельством прежде всего прироста доходов трудовых мигрантов, отправляющих часть своих заработков на родину. Размер среднего перевода из России превзошел уровень 2020 года уже в III квартале этого года — на фоне низкого по сравнению с предыдущими годами числа трудовых мигрантов в стране. Так, ВБ указывает, что переводы по-прежнему составляют свыше 25% ВВП у Киргизии и Таджикистана.

📰 Участникам рынка организованного туризма не удалось нарастить объем продаж туров в Египет за счет ажиотажного спроса, пишет «Коммерсант» . Проблема в том, что на египетских курортах из-за пандемии часть гостиниц была перепрофилирована, что вызвало дефицит качественных отелей. Также российским туристам не нравятся многочасовые очереди в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха. На этом фоне туроператорам пришлось сократить на 10—15% количество запланированных чартерных рейсов. Теперь они надеются на новогодние каникулы.



📰 Минпромторг разбирается с удорожанием перевозок металлургических и строительных грузов: цены выросли на 10—25% на автотранспорте и на 20—90% на железной дороге, пишет «Коммерсант» . В последнем случае повышение в основном вызвано ростом ставки предоставления вагонов. Но железнодорожные операторы подчеркивают, что ставки еще не вернулись даже на уровень 2019 года. В ОАО «РЖД» добавили, что погрузка при этом растет. В связи с этим глава Минпромторга Денис Мантуров просит провести правительственное совещание по вопросу транспортировки металлургической продукции и стройматериалов.



📰На фоне пандемии и сохраняющихся рисков ограничений «Вкусвилл» решил запустить магазины без касс и продавцов, пишет «Коммерсант». Одна из первых точек появится на выходе со станции МЦК «Деловой центр» в Москве-Сити. По оценкам экспертов, стоимость точки с учетом компактной площади вряд ли превышает 12—15 млн рублей. Такие концепции уже тестируют другие крупные ретейлеры, но пока не масштабируют или замораживают проекты. Несмотря на сохраняющийся интерес розничных сетей к формату, его распространение будет ограниченным, полагают эксперты.



📰 В 2021 году 39% российских компаний заявили о проблемах с выделением дополнительных средств на растущие проблемы с кибербезопасностью, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Кода безопасности». При этом в 2019 году, когда подобное исследование проводилось в последний раз, таких было всего 4%, а в 2018 — только 2%. Во время пандемии многие компании поняли, что имеющихся у них средств защиты недостаточно для нейтрализации угроз, а новые решения требуют больших финансовых затрат. В 2022 году почти половина (49%) компаний планируют оставить бюджет на информационную безопасность на прежнем уровне.

📰 «Газпром» в новом рейтинге РБК 500 вновь занял первую позицию, которую год назад уступил «Роснефти», пишет РБК . Смена лидера произошла на фоне снижения в пандемию совокупной выручки крупнейших компаний страны, в первую очередь нефтегазовых. Общая выручка российских компаний, попавших в новый рейтинг, по результатам за ковидный 2020 год снизилась впервые за все время его существования — с отчетного 2014 года — и составила 84,9 трлн рублей, вернувшись на уровень 2018 года. Выручка компаний нефтегазового сектора в РБК 500 сократилась на 24%, а в сфере транспорта — на 18%.

📰 По итогам 2020 года объем накопленных взаимных прямых инвестиций в 12 странах постсоветского пространства (СНГ плюс Грузия) составил почти 46 млрд долларов, из них 37 млрд долларов приходятся на инвестиции из России, пишет РБК со ссылкой на доклад аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР). При этом, по оценкам ЕАБР, «реальный» уровень российских инвестиций в эти страны втрое превышает официальный показатель ЦБ. Эксперты объясняют это тем, что большинство российских транснациональных компаний, в том числе находящихся под контролем государства, часто используют офшоры и другие «перевалочные базы» для своих ПИИ.

