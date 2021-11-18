Общая стоимость жилой недвижимости Москвы к началу октября 2021 года составила 73,78 трлн рублей, или 1,02 трлн долларов, говорится в предоставленном «РБК-Недвижимости» исследовании аналитиков Savills. В компании отмечают, что это максимальные долларовый и рублевый показатели за всю историю такой статистики.

Аналитики учитывали стоимость жилья на вторичном рынке и в новостройках, введенных в эксплуатацию на момент оценки. С января 2019 года совокупная стоимость московского жилья выросла на 32%, подсчитали в Savills. С начала 2021-го прирост составил порядка 20% (1,4 трлн рублей) — это максимум за последние шесть лет. Этот рост был обеспечен в основном активным новым строительством, говорится в исследовании. Ввод жилья в Москве по итогам трех кварталов 2021 года был на 53% более активным, чем за тот же период 2020-го, подсчитали в компании. С января по начало октября 2021 года в городе введено 5,13 млн жилых «квадратов» — на 3% больше, чем за весь 2020 год.

По оценке Savills, на одного москвича сейчас приходится условная доля жилой недвижимости, эквивалентная 5,8 млн рублей. «Мы наблюдаем постепенный рост стоимости жилья в расчете на одного москвича. За последние пять лет показатель вырос на 10%, — говорит управляющий партнер Savills в России Дмитрий Халин. — Мы видим большой потенциал, чтобы после укрощения инфляции, снижения санкционного гнета, нормализации и стабилизации валютных курсов целевой показатель [совокупной стоимости столичного жилья] повысился и дошел до отметки 2 триллиона долларов. Такой объем будет справедливым для московского рынка жилой недвижимости».



Недавно в столичной риелторской компании «Азбука жилья» спрогнозировали рост цен на жилье опережающими темпами в некоторых районах Москвы из-за перспектив по открытию там станций метро. По прогнозу риелторов, квартиры на вторичном рынке с большой вероятностью вырастут в цене к 2023 году в районах Нагатинский Затон, Нагорный, Дмитровский, Бескудниковский и Северный.