Фондовые торги в РФ стартовали в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:12 мск индекс Мосбиржи потерял 0,61% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 4 123,56 пункта. Индекс РТС ушел в минус на 0,66% — к отметке 1 790,64.

«Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно негативный. Цены на нефть продолжают снижение после обвала накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Она напоминает, что «индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли и смогли отступить от локальных минимумов в рамках коррекции», но полагает, что на торгах четверга «можно ожидать возвращения нисходящего давления на рынок в связи с динамикой нефтяных котировок».



«В начале основной сессии российские фондовые индексы, скорее всего, выйдут в минус, оказавшись под давлением мирового ухода от риска и новых локальных минимумов цен на нефть. Золотодобытчики наверняка продолжат выполнять роль защитных активов на фоне консолидации золота в районе сопротивления 1 865 долларов за унцию и попыток прорыва цен выше указанной отметки… Наиболее актуальными вложениями вновь становятся защитные активы», — пишет эксперт.

«Учитывая находящийся под давлением нефтяной рынок и почти полное отсутствие значимой статистики, ожидаем сегодня консолидации индекса Мосбиржи в нижней границе диапазона 4 100—4 150 пунктов», — говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева.



«В целом ситуация по российскому рынку акций выглядит тревожной. По ходу торгов видно, что покупатели сейчас слабы, внутренних поводов для роста нет. Наоборот, Росстат зафиксировал ускорение роста инфляции после небольшого его спада, вызванного локдауном в начале ноября. Таким образом, нет никаких сомнений, что Банк России продолжит агрессивно повышать ключевую ставку, что всегда негативно для рынка акций… Так что от новых среднесрочных покупок акций пока стоит воздержаться. Исключение составляют бумаги золотодобытчиков, поскольку золото продолжает хоть и медленно, но дорожать», — рассуждает главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

