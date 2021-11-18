Чистая прибыль Московского Кредитного Банка по итогам девяти месяцев 2021 года составила 24,8 млрд рублей, превысив результат за аналогичный период прошлого года на 45,2%. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в релизе кредитной организации.

«Основным драйвером роста чистой прибыли стало увеличение доходности по кредитному портфелю при сохранении качества работающих активов», — говорится в сообщении.

Чистые процентные доходы достигли 57,1 млрд рублей (включая 21,8 млрд за III квартал), увеличившись на 34,1% в годовом выражении. Рост чистых процентных доходов связан с увеличением объема работающих активов, а также ростом ставок рублевой части кредитного портфеля, указывают в МКБ.

«Отчисления в резервы по кредитному портфелю, оцениваемому по амортизированной стоимости, и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, сократились на 39,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 8,6 млрд рублей на фоне снижения макропоправки и роста кредитного портфеля за счет высококачественных заемщиков. Таким образом, рост доходности работающих активов в совокупности с сокращением отчислений в резервы способствовали увеличению чистого процентного дохода после резервирования на 97,3% до 52,7 млрд рублей», — отмечается в релизе.

Чистые комиссионные доходы за девять месяцев составили 14 млрд рублей (плюс 83%). Уточняется, что основным драйвером этого роста стало увеличение комиссий за организацию финансирования и брокерские операции до 5,1 млрд рублей.

Совокупные активы банка увеличились с начала 2021 года на 12,7% и составили 3,3 трлн рублей. Основным источником роста стал кредитный портфель (после вычета резервов), который увеличился на 17% до 1 трлн 180,4 млрд. Рост активов также обусловлен увеличением остатков на корреспондентском счете в ЦБ РФ до 167,1 млрд рублей.

Совокупный кредитный портфель (до вычета резервов) увеличился за девять месяцев 2021 года на 15,8% до 1,227 трлн рублей. Доля корпоративного бизнеса в совокупном кредитном портфеле составила 87,3%, розничного портфеля — 12,7%. Корпоративный кредитный портфель составил 1 трлн 70,8 млрд рублей, продемонстрировав рост на 15,7% за отчетный период (17,7% без учета валютной переоценки). Розничный кредитный портфель увеличился с начала года на 17,1% (до 156,1 млрд) преимущественно за счет продолжающегося роста ипотечного кредитования и консолидации с банком «Кольцо Урала». «Высокий спрос со стороны населения на ипотечные продукты, кооперация с крупнейшими застройщиками, а также участие банка в государственных программах льготного кредитования способствовали увеличению ипотечного портфеля на 37,8% с начала года до 53,6 млрд рублей», — добавляют в МКБ.

Доля неработающих кредитов (с просрочкой более 90 дней) в совокупном кредитном портфеле снизилась за девять месяцев 2021 года на 1,1 процентный пункт (до 2%).

Объем счетов и депозитов клиентов по итогам девяти месяцев достиг 1 трлн 939,1 млрд рублей, или 64,1% от совокупных обязательств банка. Объем средств юридических лиц увеличился на 13,1% (плюс 14,4% без учета валютной переоценки) до 1 трлн 398,4 млрд. «На фоне роста ключевой ставки и постепенного репрайсинга депозитной базы средства розничных клиентов выросли за девять месяцев 2021 года на 7,8% до 540,7 млрд рублей», — сообщается также в релизе.

Объем выпущенных долговых ценных бумаг увеличился на 64,2% до 281,6 млрд рублей. Это было обусловлено размещением двух выпусков старших еврооблигаций в январе и сентябре 2021 года на общую сумму 600 млн евро и 500 млн долларов.



Совокупный капитал, рассчитанный в соответствии со стандартами «Базель III», увеличился с начала года на 6,7%, до 354,6 млрд рублей, благодаря росту нераспределенной прибыли и размещению дополнительного выпуска акций на Московской бирже во II квартале 2021 года. Коэффициент достаточности основного капитала первого уровня составил 12,8%, коэффициент достаточности капитала первого уровня — 14,9%, коэффициент достаточности совокупного капитала — 19,3%. Бессрочные еврооблигации на общую сумму 350 млн долларов, размещение которых было завершено в октябре 2021 года, будут учтены в составе добавочного капитала в IV квартале.