В Госдуму внесли законопроект, авторы которого предложили создать механизм автоматического выявления граждан, нуждающихся в социальной помощи, через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), пишет РБК . Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

«Проект федерального закона... подготовлен в целях совершенствования законодательства об использовании сведений об имуществе, находящегося в собственности граждан, для предоставления мер социальной поддержки с учетом критериев нуждаемости», — говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта считают, что его принятие позволит выявлять граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и подпадающих под определенные критерии для предоставления социальной поддержки, информировать граждан о возможности ее получения в соответствии с их жизненной ситуацией, а также существенно сократить сроки предоставления этих мер за счет оптимизации межведомственного взаимодействия.

Кроме того, принятие закона поможет принимать эффективные решения на федеральном уровне, в субъектах страны и муниципальных образованиях при введении новых мер социальной поддержки, обеспечивать реализацию этих мер для недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста, а также проводить анализ и мониторинг влияния господдержки на положение нуждающихся граждан, в том числе изменения жизненной ситуации граждан после получения ими мер.

Законопроектом предлагается для выявления и учета граждан, нуждающихся в получении соцподдержки, реализовать механизм, при котором процесс расчета среднедушевого дохода на члена семьи и оценка имущественной обеспеченности в целях определения нуждаемости будет формироваться ЕГИССО, содержащей сведения, обрабатываемые Пенсионным фондом, на основании данных, предоставляемых ФНС, МВД и Росреестром.

Принятие законопроекта, как отмечают его авторы, также позволит персонифицированно информировать граждан о получении соцподдержки. Это будет происходить только с согласия каждого гражданина.

«Отмечаем, что ЕГИССО обеспечивает доступ органов власти к актуальной информации о мерах социальной поддержки, оказываемых из бюджетов всех уровней (федерального, регионального, муниципального), в том числе в отношении отдельно взятого человека... Иным органам власти, государственным внебюджетным фондам такой доступ обеспечивается только к аналитической отчетности, содержащейся в ЕГИССО», — говорится в пояснительной записке.