Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» за девять месяцев 2021 года в соответствии с МСФО составила 11,4 млрд рублей, увеличившись на 79,7% по сравнению с девятью месяцами 2020-го. Такие данные отчетности представлены в релизе банка.

Показатель за III квартал составил 4,1 млрд рублей (плюс 50,4% в годовом выражении).

Чистый процентный доход за девять месяцев равнялся 20,2 млрд рублей, увеличившись на 9,9% год к году при снижении процентных доходов на 1,9%, а процентных расходов — на 20,1%.

Чистый комиссионный доход за указанный период составил 6,4 млрд рублей (плюс 20,6%). Прирост доходов от расчетно-кассового обслуживания составил 24%, от проведения расчетов с пластиковыми картами — 8,7%.

Активы банка на 1 октября 2021 года — 770,9 млрд рублей (плюс 5,6% с начала года и плюс 4,5% за квартал).

Объем кредитов и авансов клиентам до вычета резервов составил 515,3 млрд рублей (плюс 12,2% по сравнению с 1 января, плюс 1,6% по сравнению с 1 июля 2021 года). Корпоративный кредитный портфель вырос с начала года на 12% до 385,3 млрд рублей, розничный — на 14,2% до 126,6 млрд, в том числе объем ипотечных кредитов увеличился на 10,7%, потребительских — на 27,2%, а объем кредитов на приобретение автомобилей сократился на 0,9%.

На 1 октября доля проблемной задолженности составила 9,5% против 10,4% на 1 января 2021 года.

Объем средств клиентов на отчетную дату равнялся 492,5 млрд рублей (плюс 2,8% с начала года), в том числе объем текущих и расчетных счетов вырос на 19,3%, срочных депозитов — уменьшился на 9,3%. На 1 октября 57,5% приходилось на средства физических лиц, 42,5% — на средства корпоративных клиентов.



Собственный капитал банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ («Базель III»), на 1 октября составил 93,6 млрд рублей (плюс 9,1% по сравнению с 1 января 2021 года, плюс 4,2% по сравнению с 1 июля). Основной капитал составил 72,5 млрд (плюс 6,9% и плюс 8,8% соответственно). Норматив достаточности основного капитала банка на 1 октября 2021 года составил 10,2% (при нормативном значении 6%), норматив достаточности собственного капитала — 13,2% (при нормативном значении 8%).