Продовольственная инфляция в России достигла двузначных показателей, и если не сдержать рост цен, пострадают наименее защищенные группы населения. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, передает ТАСС.

«У нас же инфляция была низкой не так долго, всего четыре года вблизи цели 4%. Сейчас она в два раза выше, а продовольственная — уже, к сожалению, двузначная», — сказала председатель Центробанка.

ЦБ: ускорение годовой инфляции в октябре до 8,13% произошло во многом из-за удорожания продовольствия Ускорение годовой инфляции в октябре-2021 до 8,13% в значительной мере было связано с усилением продовольственной инфляции. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Динамика потребительских цен».

Она пояснила, что высокий рост цен на продукты питания обусловили и не очень хороший урожай, и рост глобальных цен, и удорожание рабочей силы в сельском хозяйстве из-за того, что сократилось число трудовых мигрантов, приезжающих в Россию на сезонные работы.



Если не снизить инфляцию сейчас, пострадают самые незащищенные группы населения, добавила Набиуллина. «Чем меньше доход у человека, тем больше в его личной потребительской корзине занимают продукты, и, значит, инфляция бьет по нему в первую очередь. Если мы упустим сейчас инфляцию, то пострадают и так наименее защищенные группы населения», — сказала она.