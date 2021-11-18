Ужесточение денежно-кредитной политики не противоречит доступности ипотеки в России, а сдерживает рост ипотечных ставок, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

«Нет никакого противоречия между доступностью ипотеки и ужесточением денежно-кредитной политики, которое сейчас необходимо для борьбы с инфляцией и которое мы проводим. Наоборот, ужесточение политики сдерживает рост ипотечных ставок, они выросли куда меньше инфляции», — сказала она.

Самые популярные предложения по рефинансированию ипотеки

Самые популярные предложения по рефинансированию ипотеки

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Набиуллина отметила, что ставки по ипотечным кредитам сейчас немного выше, чем были во время действия льготной программы, они при этом выросли намного меньше, чем ключевая ставка, которая достигла 7,5% годовых.

«Долгосрочные ставки определяются в первую очередь ожиданиями банков по будущей инфляции, а не значением ключевой ставки сегодня. Банки понимают, что мы будем возвращать инфляцию к цели, и именно на это ориентируются, формируя свою процентную политику по долгосрочным кредитам», — сообщила глава регулятора.

Данилов: рост ипотечного кредитования по итогам года может составить 25–27%

Значительный вклад в рост вносит кредитование застройщиков в связи с переходом на новую систему финансирования строительства жилья, когда банки, а не люди, покупающие жилую недвижимость, принимают на себя риски.