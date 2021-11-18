Вкладчики, держатели облигаций и россияне с фиксированными доходами выигрывают от высоких ставок и низкой инфляции, при этом заемщики и владельцы недвижимости и акций выигрывают от низких ставок и высокой инфляции, политика ЦБ РФ по обеспечению ценовой стабильности обеспечивает разумный баланс интересов этих групп, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Я хотела бы затронуть вопрос, кто выигрывает и проигрывает от высоких и низких процентных ставок. Это важный момент для понимания сути денежно-кредитной политики и изменения ключевой ставки. От высоких ставок и низкой инфляции выигрывают вкладчики, держатели облигации и те, у кого основной доход — фиксированная зарплата, пенсии и социальные пособия», — заявила она, выступая в Госдуме.

В то же время от низких ставок и высокой инфляции выигрывают те, у кого уже есть кредиты, и кто владеет реальными активами — недвижимостью и акциями.

«Последовательная денежно-кредитная политика, которая обеспечивает ценовую стабильность, по сути одновременно с этим обеспечивает разумный баланс интересов этих групп. Но в конечном счете денежно-кредитная политика, конечно, стоит на страже интересов наиболее уязвимых слоев населения, которые страдают от высокой инфляции в наибольшей мере», — подчеркнула Набиуллина.

Глава ЦБ напомнила, чем меньше доход у человека, тем больше в его личной потребительской корзине занимают продукты, и значит, что инфляция бьет по нему в первую очередь. «Если мы упустим сейчас инфляцию, то пострадают наименее защищенные группы населения», — заключила она.

Банк России весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и высокая инфляция — по итогам октября она достигла в годовом выражении 8,13%. Весной регулятор повысил ставку на 0,75 процентного пункта, летом — на 1,5 п. п., осенью — еще на 1 п. п., доведя ее до 7,5% годовых. На этом фоне годовая инфляция замедлилась впервые с начала сентября — до 8,07% на 8 ноября.