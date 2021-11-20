Модульбанк запустил «Модульпрактик» — сервис для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц для автоматизации работы с самозанятными, сообщает пресс-служба кредитной организции.

Сервис обеспечивает безопасность трансакций между ИП или компанией и самозанятым. При необходимости регистрирует исполнителя как самозанятного и ставит его на налоговый учет. Далее регулярно проверяет актуальность статуса самозанятого, автоматически рассчитывает и декларирует доход, формирует чеки и дает исполнителю возможность моментально вывести деньги на карту любого банка.

«Мы сделали этот сервис не только для предпринимателей, работающих с самозанятыми, но и для агрегаторов, которые помогают бизнесу находить самозанятых-исполнителей. Для агрегаторов есть вариант не просто подключиться к «Модульпрактик», но и использовать сервис, даже если у агрегатора уже настроена прямая интеграция с ФНС. Тогда банк возьмет на себя всю финансовую обвязку», — отмечает директор по продуктам Модульбанка Евгения Васильева.

Как уточняют в банке, сейчас для ИП и компаний сервис работает по API с простой интеграцией — его можно подключить в течение рабочего дня и начать оплачивать услуги исполнителей и получать чеки в автоматическом режиме. Деньги, которые заказчик платит исполнителю, поступают на отдельный номинальный счет в Модульбанке, закрепленный за ИП или компанией. Абонентской платы за использование номинального счета нет.

Для самого исполнителя есть мобильное приложение «Практик» (пока доступно только для Android). Оно аккумулирует информацию о доходе, сформированных для заказчика чеках, рассчитывает и автоматически оплачивает налог. Там же можно привязать карту любого российского банка для вывода средств и при необходимости вручную формировать и выгружать справки и декларации.

Модульбанк берет комиссию за перевод средств на карты других банков. У ИП или компании есть возможность выбрать, кто будет платить эту комиссию — предприниматель-заказчик или самозанятый-исполнитель. Предусмотрено несколько тарифных сеток.

Сервис «Модульпрактик» уже работает и доступен к интеграции. Его можно подключить в личном кабинете Модульбанка, отправив запрос через чат.