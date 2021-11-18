Инфляция в Великобритании выросла до десятилетнего максимума в 4,2%, что более чем вдвое превышает целевой показатель Банка Англии, сообщает CNBC .



Индекс потребительских цен Великобритании за 12 месяцев вырос на 4,2% по сравнению с 3,1% в сентябре. При этом экономисты ожидали рост в районе 3,9%. Ранее в этом месяце Банк Англии оставил процентные ставки на прежнем уровне. Это произошло вопреки ожиданиям игроков о том, что он станет первым крупным регулятором, который повысит ставки после пандемии коронавируса.

Банк Англии ожидает, что инфляция разгонится примерно до 5% весной 2022 года, а затем вернется к целевому показателю в 2% к концу 2023-го, поскольку влияние волатильности цен на энергоносители ослабнет, а спрос на товары снизится. Как замечает издание, Банк Англии находится в сложном положении, поскольку инфляция остается стабильно высокой, в то время как экономический рост замедляется, а условия труда ухудшаются. Новые данные, безусловно, окажут давление на декабрьское заседание.

Главный экономист Pantheon Macroeconomics в Великобритании Сэмюэл Томбс согласен с тем, что «впереди нас ждет пик в 5%». Он уверен, что «мощнейший инфляционный скачок с декабря 2011 года был вызван в первую очередь увеличением Ofgem (британским энергетическим регулятором) на 12,2% тарифного потолка».

Аналитик по личным финансам из Hargreaves Lansdown Сара Коулз заявила, что эти факторы в совокупности повышают риск того, что Банк Англии «вступит в борьбу с инфляцией и покажет свои зубы».

Инфляция в еврозоне достигла нового 13-летнего максимума в октябре на уровне 4,1%, поскольку ЕС борется с ростом цен на энергоносители. Согласно данным Reuters, это самый высокий уровень с июля 2008 года.

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru

