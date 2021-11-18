Восстановление экономики после вызванного пандемией кризиса почти так же коварно, как выздоровление человека после ковида: худшее позади, но угроза здоровью остается. Такую аналогию провела глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме с докладом об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и на период 2023—2024 годов, следует из сообщения на сайте нижней палаты российского парламента.

«Постпандемическое восстановление экономики почти так же коварно, как выздоровление человека после ковида. Когда худшее позади, хочется не обращать внимание на оставшиеся неприятные симптомы, но реальная угроза здоровью остается и требует внимания и, при необходимости, лечения», — сказала она.

По ее словам, для российской экономики тревожным симптомом является ускорившаяся инфляция.

«Этот симптом нельзя игнорировать, поэтому сейчас мы ужесточаем политику после периода мягкой денежно-кредитной политики прошлого года», — пояснила глава Центробанка.

Она отметила, что в этом году экономика РФ уже вернулась на допандемийную траекторию.

«Сейчас задача — от восстановления перейти к устойчивому росту. А для этого необходимо подавить негативные эффекты, которые до сих пор создает пандемия, в первую очередь справиться со скачком инфляции. Именно на это направлена сейчас наша политика, именно поэтому мы повышаем ставку», — отметила Набиуллина.

Глава Центробанка: «Если упустим инфляцию, пострадают наименее защищенные группы населения» Продовольственная инфляция в России достигла двузначных показателей, и если не сдержать рост цен, пострадают наименее защищенные группы населения. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, передает ТАСС.

«По нашему базовому прогнозу, в следующем году инфляция приблизится к цели и будет между 4% и 4,5%. Наша ключевая ставка в среднем за год будет находиться в диапазоне 7,3—8,3%. Это сравнительно высокий уровень, но он необходим, чтобы вернуть инфляцию к цели», — заявила председатель ЦБ.

При этом она заверила, что проводимая регулятором политика не будет сдерживать экономическую активность, а, напротив, будет способствовать выходу на траекторию устойчивого сбалансированного роста. Однако необходимо понимать, что его темпы будут ниже, чем сегодня, когда экономика активно восстанавливается после ограничений, добавила Набиуллина.

«В последующие годы наша ключевая ставка вернется в так называемый нейтральный диапазон. Мы прогнозируем, что она будет 5—6%. Это ставка, когда не ускоряется инфляция, и она не тормозит инфляцию», — сообщила глава ЦБ.

По ее словам, Центробанк также строит альтернативные сценарии, для того, чтобы оценить, как может поменяться ситуация и как тогда должна измениться ДКП.



«Мы рассматриваем три альтернативных сценария: усиление пандемии, второе — глобальная инфляция и третье — финансовый кризис», — уточнила она.