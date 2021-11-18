Ситуация в России с ростом инфляции и инфляционных ожиданий напоминает ситуацию в США и ФРГ в 1970-х годах – тогда увеличение Бундесбанком своей ставки помогло восстановить немецкую экономику, а затянувшая с этим Америка вошла в период стагфляции, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

ЦБ весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и высокая инфляция – по итогам октября она достигла в годовом выражении 8,13%. Весной регулятор повысил ставку на 0,75 процентного пункта, летом — на 1,5 п. п., осенью – еще на 1 п. п., доведя ее до 7,5% годовых. На этом фоне годовая инфляция замедлилась впервые с начала сентября — до 8,07% на 8 ноября.

«Если мы упустим время, не будем реагировать нашей денежно-кредитной политикой сразу, то потом ставку придется поднимать еще больше. Мы знаем это из исторического опыта и опыта других стран. Наша ситуация сейчас чем-то похожа на то, с чем столкнулись США и Германия в 70-е годы», — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что ФРС пришлось проводить крайне жесткую политику, и последствия для экономического роста США ощущались еще долгие годы.