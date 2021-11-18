ЦБ установил официальные курсы валют на 19 ноября.

Курс доллара понизился на 22,06 копейки, составив 72,6022 рубля (72,8228 рубля на 18 ноября). Курс евро снизился на 9,7 копейки, до 82,2583 рубля (82,3553 рубля на 18 ноября).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 14:15 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,87 рубля (плюс 37 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 82,64 рубля (плюс 78 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 72,44–72,93 рубля за доллар и 82,03–82,7 рубля за евро.