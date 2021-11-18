Результаты деятельности негосударственных пенсионных фондов в III квартале оказались максимальными по сравнению с предыдущими кварталами 2021 года. Об этом говорится в аналитическом материале ЦБ
«НПФ в III квартале показали максимальную доходность по сравнению с предыдущими кварталами 2021 года (1,6% по пенсионным накоплениям и 1,2% по пенсионным резервам), что было связано с продолжающимся восстановлением рынка облигаций, главного инструмента инвестирования пенсионных средств, в течение рассматриваемого периода. При этом основным драйвером роста портфелей НПФ по-прежнему выступали вложения в акции», — сказано в комментарии Центробанка.
За девять месяцев средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов составила 5,5% годовых, пенсионных резервов — 3,2% годовых.
В отчете ЦБ указано, что все фонды, осуществляющие деятельность по обязательному пенсионному страхованию, и 36 из 39 фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, продемонстрировали положительную доходность за девять месяцев 2021 года.
Большинство негосударственных пенсионных фондов (НПФ) пока не смогли переиграть инфляцию: за три квартала в среднем они заработали для своих клиентов 5,5% годовых, что на 0,9 процентного пункта выше показателя государственной управляющей компании ВЭБ.РФ, распоряжающейся средствами «молчунов», пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные и расчеты доходностей по 16 фондам, работающим в системе ОПС, на которые приходится 97,4% от всех накоплений.