Результаты деятельности негосударственных пенсионных фондов в III квартале оказались максимальными по сравнению с предыдущими кварталами 2021 года. Об этом говорится в аналитическом материале ЦБ «Доходность НПФ» .

«НПФ в III квартале показали максимальную доходность по сравнению с предыдущими кварталами 2021 года (1,6% по пенсионным накоплениям и 1,2% по пенсионным резервам), что было связано с продолжающимся восстановлением рынка облигаций, главного инструмента инвестирования пенсионных средств, в течение рассматриваемого периода. При этом основным драйвером роста портфелей НПФ по-прежнему выступали вложения в акции», — сказано в комментарии Центробанка.

За девять месяцев средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов составила 5,5% годовых, пенсионных резервов — 3,2% годовых.

В отчете ЦБ указано, что все фонды, осуществляющие деятельность по обязательному пенсионному страхованию, и 36 из 39 фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, продемонстрировали положительную доходность за девять месяцев 2021 года.