В октябре произошло ускорение инфляции в годовом исчислении в большинстве регионов России, свидетельствуют материалы Центробанка. При этом самый высокий показатель роста зафиксирован в Республике Дагестан (13,3%), самый низкий — в Чукотском автономном округе (3,1%).

Как отмечают в ЦБ, на повышение инфляции повлияли увеличение затрат, снижение урожая овощей открытого грунта, неблагоприятная эпизоотическая ситуация в некоторых регионах, рост цен на мировых товарных рынках.

Ускорение годового роста цен на продовольствие в основном было связано с сильным удорожанием плодоовощной продукции в результате увеличения затрат производителей (на удобрения, оплату труда), а также со снижением урожая грунтовых овощей. Значительный вклад вносили также цены на мясопродукты, повышение которых ускорилось из-за роста затрат производителей (в том числе на корма, ветеринарные препараты, упаковочные материалы), а также сохраняющейся неблагоприятной эпизоотической ситуации.

В регионах, которым удалось смягчить влияние данных факторов, рост инфляции оказался ниже общероссийского уровня.

«В Башкортостане инфляция тоже ускорилась, но оказалась ниже средней — 7,9%. Это связано с тем, что цены на отдельные товары росли медленнее, чем в целом по стране. Например, в отдельных регионах наблюдались вспышки заболеваемости животных. У нас ситуация была более спокойной. Это способствовало тому, что местные производители нарастили объем производства мясопродуктов, что способствовало сдерживанию роста цен на говядину, фарш и консервы», — сообщил глава Национального банка Республики Башкортостан Марат Кашапов.

По данным Центробанка, годовые темпы роста цен на непродовольственные товары в октябре увеличились незначительно, оставшись на повышенном уровне. Динамика цен на услуги оставалась волатильной, так как в значительной степени зависит от эпидемической ситуации в регионах страны и в мире.