При усилении пандемии Банк России быстрее перейдет к смягчению денежно-кредитной политики. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме проект основных направлений денежно-кредитной политики на следующие три года. Содержание выступления приводится на сайте регулятора.

«В этом году мы несколько раз повышали ключевую ставку, сейчас она составляет 7,5%, — напомнила Набиуллина. — Мы повышали ключевую ставку постепенно: нам нужно было убедиться, что ужесточение политики не мешает экономическому росту и что рост инфляции — это не краткосрочный эпизод, что, к сожалению, инфляционное давление становится устойчивым».

«По нашему базовому прогнозу, в следующем году инфляция приблизится к цели, будет между 4—4,5%. Наша ключевая ставка в среднем за год будет находиться в диапазоне 7,3—8,3%. Это сравнительно высокий уровень, но он необходим, чтобы вернуть инфляцию к цели. Это на следующий год, пока мы будем ее, действительно, возвращать к цели. Особенно хочу обратить внимание на то, что проводимая Банком России политика не будет сдерживать экономическую активность, а, напротив, будет способствовать выходу на траекторию устойчивого, сбалансированного роста. Его темпы, темпы устойчивого роста — мы должны это понимать — будут ниже, чем сегодня, когда экономика активно восстанавливается после ограничений. А в последующие годы наша ключевая ставка вернется в так называемый нейтральный диапазон: мы прогнозируем, что она будет 5—6%. Это ставка, когда не ускоряется инфляция, и она не тормозит инфляцию», — отметила Набиуллина.

Также она остановилась на альтернативных сценариях: по словам главы ЦБ, они строятся для того, чтобы оценить, как может поменяться ситуация и как тогда должна измениться денежно-кредитная политика.

Так, российский ЦБ рассматривает три альтернативных сценария: «Усиление пандемии», «Глобальная инфляция» и «Финансовый кризис».

«При усилении пандемии мы быстрее перейдем к смягчению денежно-кредитной политики, чтобы поддержать экономику в условиях ограничений. При усилении глобальной инфляции, напротив, ужесточение политики может быть более продолжительным. В сценарии финансового кризиса ставка сначала будет выше, чтобы справиться с волатильностью, с проблемой на финансовом рынке, а затем политика станет мягкой, чтобы поддержать восстановление», — рассказала председатель Банка России.

Она подчеркнула, что регулятор во всех сценариях способен обеспечить возвращение инфляции к цели на прогнозном горизонте.



«Мы эти сценарии рассматриваем, чтобы и для предпринимателей, реального сектора была предсказуема наша политика даже в том случае, если ситуация будет меняться», — пояснила Набиуллина, признав, что есть «очень много неопределенностей» и факторов.