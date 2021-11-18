Более 18% нарушений рекламного законодательства происходит при размещении рекламы финансовых услуг, в связи с чем Федеральная антимонопольная служба усилит контроль за данным видом рекламы. Об этом заместитель руководителя ФАС России Карина Таукенова заявила на совещании с представителями банковского сообщества.

Как сообщила пресс-служба ФАС, Таукенова отметила, что на протяжении последних нескольких лет количество обращений и жалоб граждан на недостоверную рекламу банковских услуг не снижается, и рассказала о наиболее распространенных нарушениях.

Так, недобросовестные рекламодатели часто предоставляют в своих материалах неполную информацию об особенностях банковских услуг и тем самым вводят потребителей в заблуждение.

Кроме того, кредитные организации нарушают требования к восприятию рекламы, размещая важную информацию так, чтобы у потребителя не было возможности воспринять ее должным образом и сделать осознанный выбор.

К примеру, банки часто указывают крупным шрифтом привлекательную для потребителя информацию об условиях кредитов. А другие условия, в том числе об изменяемой годовой процентной ставке, размещаются мелким нечитаемым шрифтом.

В ФАС напомнили разъяснение пленума Высшего арбитражного суда о том, что если потребитель не воспринимает информацию из рекламы или воспринимает ее плохо из-за мелкого шрифта, быстрого текста или неудобного способа размещения, то такая информация признается отсутствующей.

«В связи с тем, что ненадлежащая реклама финансовых услуг приводит к негативным последствиям для граждан, ФАС России считает возможным при отсутствии смягчающих обстоятельств назначать нарушителям административные штрафы в размере близком к максимальной предусмотренной законом мере. Напомним, что для юрлиц штраф за распространение кредитной организацией рекламы кредитных услуг или услуг по предоставлению займов составляет от 300 до 800 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Вместе с тем ведомство предупредило, что при принятии решения о наложении штрафа за выявленные нарушения будет учитывать все обстоятельства при распространении рекламы. Речь идет, в частности, о масштабе рекламной кампании, а также наличии и количестве жалоб на рекламу.