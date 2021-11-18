Объем нового лизингового бизнеса за девять месяцев 2021 года составил 1,5 трлн рублей, что на 53% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводятся в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА».

Уточняется, что положительную динамику показали 17 из 19 выделяемых сегментов, при этом если рассматривать отдельно корпоративные сегменты (железнодорожный и авиализинг, лизинг морских и речных судов, лизинг недвижимости) и остальные, то рост рынка во многом обусловлен динамикой последних.

Основной прирост показал сегмент автолизинга (плюс 64%), что эксперты связывают с высоким спросом со стороны представителей малого и среднего бизнеса на фоне дефицита автомобилей и увеличения их стоимости. Объем нового бизнеса в сегменте строительной техники показал более чем двукратный прирост (плюс 106%), что обусловлено мерами государственной поддержки по субсидированию лизинга спецтехники и оборудования, а также реализацией крупных инфраструктурных проектов.

Сегменты ж/д и авиализинга показали двузначные темпы роста. «Повышение цен на уголь и, как следствие, увеличение объемов его погрузки подстегнули спрос на лизинг ж/д техники. Авиализингу оказала поддержку постепенная разморозка международных направлений совместно с расширением внутренних региональных перевозок», — поясняют аналитики.

Сегмент морских и речных судов сократился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В совокупности крупные корпоративные сегменты еще не достигли объемов двухлетней давности, что во многом свидетельствует о еще довольно слабом восстановлении объемов нового бизнеса в сегментах авиа- и ж/д транспорта», — говорится в обзоре.

Увеличение стоимости предметов лизинга и рост количества новых заключенных сделок позитивно отразились на сумме лизинговых договоров, которая по итогам девяти месяцев 2021 года выросла на 54% и составила 2,2 трлн рублей. Объем лизингового портфеля на 1 октября — 5,8 трлн рублей (плюс 14% с начала текущего года).

Как следует из материалов агентства, по итогам девяти месяцев 2021 года на первом месте в рэнкинге лизинговых компаний по объему нового бизнеса располагается ГК «Газпромбанк Лизинг», увеличившая показатель в 2,6 раза к аналогичному периоду прошлого года. На вторую строчку поднялась компания «ВТБ Лизинг», объем нового бизнеса которой вырос на 78%. Третью позицию занимает «Сбербанк Лизинг» (плюс 24%). В совокупности доля топ-тройки лизинговых компаний в объеме нового бизнеса за девять месяцев снизилась до 28% с 35% годом ранее.



Полные итоги исследования, а также прогноз на 2022 год будут представлены 8 декабря в рамках ежегодной конференции «Лизинг в России».