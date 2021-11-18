В России необходимо снизить максимальные ставки по микрозаймам, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления на пленарном заседании Госдумы с докладом «Об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023—2024 годов».

«Мы, кстати, думаем, что действительно настала пора, как вы и предложили, может быть, снизить максимальную ставку кредитов по микрофинансовым организациям», — сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Госдумы (цитата по «Интерфаксу» ).

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил проработать этот вопрос. «Действительно, мы принимали решение. Но нареканий очень много. Людей практически разоряют», — добавил он.

«Давайте мы посмотрим и ограничим ставки микрозаймов. Мы должны думать о людях, а не о тех, кто занимается ростовщичеством», — подчеркнул спикер Госдумы, добавив, что по итогам разговора депутатов с председателем ЦБ РФ правильно будет выходить на законодательные решения.

Ранее, в конце октября, депутаты одобрили в первом чтении поправки к закону, которыми предлагается наделить Банк России устанавливать ограничения по выдаче кредитов и микрозаймов физическим лицам. Законопроект, как подчеркивают его авторы, призван предотвратить накопление рисков заемщиками и замедлить чрезмерный рост необеспеченного потребительского кредитования. Также депутаты хотят обязать банки и микрофинансовые организации информировать клиентов о введенных Банком России ограничениях. В случае окончательного принятия закон вступит в силу с 1 января 2022 года.