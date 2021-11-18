Госдума в четверг, 18 ноября, приняла закон, который освобождает от НДФЛ, страховых взносов и налога на прибыль ряд доходов граждан и организаций, в том числе связанных с предоставлением господдержки на фоне пандемии. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Так, освобождаются от налога на доходы физических лиц доходы при продаже жилья семьями как минимум с двумя детьми в случае приобретения нового жилья для улучшения жилищных условий.

«Рассчитываем, что принятые сегодня поправки позволят семьям с детьми быстрее приобретать новое, более комфортное жилье», — прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив социальный характер поправок.

Закону придается обратная сила: норма будет действовать в отношении доходов от продажи квартир, полученных начиная с 1 января 2021 года.

Поправками также освобождаются от НДФЛ доходы, полученные гражданами в рамках стимулирующих мероприятий по вакцинации, а также в рамках мероприятий по догазификации.

Кроме того, от налога на прибыль освобождаются субсидии, полученные субъектами малого и среднего предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями в 2021 году в рамках мер поддержки борьбы с последствиями пандемии.

От НДФЛ и страховых взносов освобождаются доходы граждан в пределах одного МРОТ (12 792 рубля), которые были получены в рамках мер господдержки в связи с COVID-19. Предполагается, что эта льгота будет предоставляться однократно тем гражданам, которые работают на предприятиях и в НКО, получающих субсидии на поддержку занятости и борьбу с пандемией.



Также принятый закон меняет формулы расчета налога на добычу полезных ископаемых с 1 января 2022 года.