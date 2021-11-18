Банк «Фридом Финанс», входящий в международный холдинг Freedom Holding Corp., 16 ноября получил универсальную лицензию ЦБ РФ, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Это первый прецедент расширения банковской лицензии с 2017 года, когда Банк России реформировал банковскую систему, сделав ее многоуровневой. Ранее банк «Фридом Финанс» работал по базовой лицензии», — говорится в сообщении финучреждения. Уточним, что на сайте Банка России эти изменения пока не отражены.

Отмечается, что благодаря универсальной лицензии банк получил право работать с любыми категориями клиентов, в том числе с нерезидентами, а также существенно расширить перечень доступных ему операций. Все это позволит углубить интеграцию банка с экосистемой холдинга Freedom Holding Corp., говорится в релизе.

Наличие универсальной лицензии, добавили в кредитной организации, также ускорит взаимодействие банка с ИК «Фридом Финанс» при проведении расчетов и предоставлении полного цикла инвестиционных и банковских услуг.

«Банк — это важнейшая часть нашей экосистемы, поэтому получение им универсальной лицензии имеет для нас огромное значение. Мы расцениваем это как проявление доверия к нашему бизнесу со стороны регулятора. Теперь банк «Фридом Финанс» может осуществлять международные операции, оказывать услуги иностранным клиентам, взаимодействовать с зарубежными контрагентами, работать с иностранными ценными бумагами, а также финансировать клиентов-нерезидентов», — прокомментировал событие CEO Freedom Holding Corp. и основатель «Фридом Финанса» Тимур Турлов.