Российские индексы значительно снизились по итогам основных фондовых торгов в четверг, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи снизился на 1,33% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 4 093,85 пункта. Индекс РТС опустился на 2,25% — до отметки 1 761,96 пункта.

По итогам основной торговой сессии зафиксировано падение цены на акции «Магнита» (минус 2,26%), Мосбиржи (минус 1,88%), СберБанка (минус 1,41%), «Газпрома» (минус 1,34%), «Норникеля» (минус 1,16%), «ЛУКОЙЛа» (минус 1,11%).

Рост котировок продемонстрировали, в частности, акции Mail.ru (плюс 0,56%), «Полюса» (плюс 0,53%), «Яндекса» (плюс 0,2%), «МТС» (плюс 0,19%).

«На российском рынке акций снова продажи. Мало кому нравится то, что происходит с ценами в России, еще меньше — то, как на это реагируют монетарные власти. <…> То, что слышно со стороны российского Центробанка, сейчас никого не радует. Сначала Эльвира Набиуллина сообщила о готовности регулятора поднимать ставку на декабрьском заседании, теперь — о необходимости влиять на инфляцию. Рынок облигаций сегодня падал, а индекс RGBI уходил ниже пандемийных показателей. Это плохой сигнал, на самом деле инвесторы явно готовятся к какому-то стрессу», — полагает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.