Центральный банк наравне с правительством должен нести ответственность за темпы экономического роста, для чего необходимо расширить его полномочия. Об этом российский миллиардер Олег Дерипаска заявил на заседании Столыпинского клуба.

По мнению Дерипаски, одним из сдерживающих факторов экономического роста России является более высокая, чем у конкурентов, стоимость заемных средств.

«Сегодня весь российский долговой рынок (облигационный) — это примерно 30 триллионов рублей. А он должен быть хотя бы равен ВВП, то есть превышать 100 триллионов. Причем среди 30 триллионов больше половины — это облигации федерального займа. Остальное — облигации крупных городов и сырьевых гигантов. Долговых обязательств рыночных компаний, которые не связаны с углеводородами и бюджетной сферой, там меньше 10 триллионов. Вопиюще мало», — заявил Дерипаска.

По его словам, в такой ситуации необходимо вводить политику количественного смягчения.

«Триллион в месяц ЦБ может и должен тратить на выкуп долгов как корпораций, так и регионов. Я считаю, что есть инструменты, которые даже не пошевелят инфляцию. Это автомобильные кредиты, ипотека, облигации регионов для развития. Наконец, проектное финансирование промышленности для перехода на низкоуглеродную продукцию. Нужно развивать лизинг. Почему мы не стимулируем приобретение на внутреннем рынке машин и оборудования, которое сами производим?» — подчеркнул миллиардер.

По его мнению, одним из наиболее действенных инструментов для «оживления регионов» могла бы стать «очень доступная ипотека».

«Бояться этого не надо, «пузырь» в этой сфере способен надуться только за пять — семь лет. Давая людям доступное жилье, мы даем им стимул трудиться, стимул планировать будущее на долгий срок. И, наконец, строительство жилья — это непревзойденный мультипликатор экономики, потому что в основном там используется все российское», — сказал Дерипаска.

Он убежден, что Центробанк также должен нести ответственность за экономическое развитие страны.

«ЦБ надо сделать участником этого процесса. Поменять его мандат, чтобы они наравне с правительством отвечали за темпы экономического роста. В конце концов, ЦБ, как никто другой, видит все проспекты эмиссий, на что компания «поднимает» деньги, какие проекты приносятся в банк на финансирование. Есть совет по финансовым рынкам, такой орган, который отвечает за всю хозяйственную работу ЦБ. Туда входят министр финансов, представители Госдумы и Совета Федерации. Нужно менять мандат этого органа. Он должен определять монетарную политику, посылать в Думу проекты денежно-кредитной политики, а не вот эти дежурные отчеты с брошками — красивые, но бессодержательные», — подытожил Дерипаска.