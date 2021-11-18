Рубль завершил основную валютную сессию четверга существенным ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 0,75 рубля к предыдущему закрытию и составил 73,25 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 43 тыс. сделок на 2,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 72,44—73,37 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 83,12 рубля, увеличившись на 1,25 рубля по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 7,6 тыс. сделок на 425,6 млн евро по курсам от 82,03 до 83,18 рубля за евро.

«В четверг рубль снова заметно слабел и был близок к повторению минимума вторника. <…> Однако на этот раз падение рубля было вызвано не столько сохранением геополитической напряженности, сколько общим бегством от риска на валютных площадках развивающихся рынков. Доллар заметно укреплялся во всех валютных парах развивающихся рынков. <…> В ближайшее время доллар будет пытаться сохранить позиции выше 73 рублей, однако не исключено, что данный уровень станет привлекательным для продажи валюты экспортерами накануне предстоящего налогового периода. В этом случае при дальнейшем продвижении вверх на российском рынке американская валюта может встретить сопротивление», — комментирует начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.