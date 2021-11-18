Банк России начнет применять прямые количественные ограничения на выдачу некоторых видов ссуд не раньше середины 2022 года. Как передает РБК , об этом сообщила на конференции S&P глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. Она напомнила, что законопроект, который наделит регулятора таким правом, еще не принят Госдумой. Но даже если он вступит в силу 1 января следующего года, новые ограничительные меры от ЦБ начнут вводиться не сразу.

«Естественно, мы будем смотреть на ситуацию на рынке, на динамику роста долговой нагрузки, где будем смотреть на разные показатели и на макроуровне, и на индивидуальном уровне заемщиков, будем смотреть распределение рискованных кредитов — как развивается ситуация. <…> Все равно мы должны будем дать банкам какое-то время на то, чтобы они подстроили свои системы, для того чтобы отслеживать эти лимиты, которые будут устанавливаться. Мы ожидаем использования такого инструмента скорее во второй половине следующего года, если в этом будет необходимость», — сказала Данилова. Она подчеркнула, что ЦБ уже дважды в этом году повышал для банков макропруденциальные надбавки на выдачу необеспеченных кредитов, чтобы сдержать рост необеспеченного кредитования (надбавки увеличивают нагрузку на капитал при выдаче кредитов, которые Банк России считает нежелательными).

«Возможно, этих мер будет достаточно, но, повторюсь, мы будем отслеживать ситуацию», — добавила глава департамента ЦБ.

В сентябре глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила в интервью РБК, что ситуация на рынке потребкредитования потребует от ЦБ быстрого перехода к прямым запретам на выдачу некоторых видов ссуд. «Мы, скорее всего, сразу будем использовать эти меры [после появления соответствующих полномочий]», — допускала она. Позднее председатель ЦБ отмечала, что банкам потребуется время, чтобы настроить свои информационные, технологические системы.

С марта 2021 года в Госдуме находится законопроект, который наделит ЦБ правом напрямую запрещать банкам и микрофинансовым организациям выдавать некоторые виды кредитов или займов сверх установленных лимитов. По задумке регулятора, прямые количественные ограничения, или макропруденциальные лимиты, будут использоваться для сдерживания кредитования наиболее уязвимых групп заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Максимально допустимую долю выдачи ссуд «с ограничениями», а также их виды будет определять совет директоров Банка России. 21 октября законопроект был одобрен Госдумой в первом чтении. Участники рынка и законодатели совместно с ЦБ уже обсудили поправки ко второму чтению: в частности, планировалось исключить из новой версии опцию введения прямых ограничений только для системно значимых банков.

Власти подготовили новый вариант ограничений на выдачу кредитов Документом предполагается, что ЦБ будет определять максимально допустимую долю отдельных видов кредитов или займов физлицам от общего объема ссуд, которые смогут одобрять банки или МФО.

Различий в лимитах для банков, действительно, не будет, подтвердила Данилова: «Для МФО также будут устанавливаться свои лимиты, но для банков дифференциация не планируется». Глава департамента ЦБ также сообщила, что новые ограничительные меры не затронут уже накопленные кредитные портфели банков.

«Будет ограничиваться, например, доля кредитов в новых выдачах с высоким ПДН (показателем долговой нагрузки. — Прим. Банки.ру), и эта доля будет для всех банков единой», — сказала Данилова. Она не уточнила, будет ли считаться новой выдачей реструктуризация ссуды. Текущие версии законопроекта не предполагают исключений для реструктурированных необеспеченных ссуд — только для ипотеки и автокредитов.

По словам Даниловой, темпы роста потребкредитования в России в октябре замедлились, но «нельзя сказать, что этот тренд устойчивый». Конкретных данных она не привела. По итогам девяти месяцев 2021 года портфель необеспеченных кредитов в российских банках вырос на 19,2% в годовом выражении, до 11,3 трлн рублей, следует из данных ЦБ.

По оценкам аналитиков Frank RG, в октябре российские банки выдали населению 1,8 млн кредитов наличными на 564,4 млрд рублей. По сравнению с сентябрем количество новых ссуд сократилось на 8,7%, а объем — на 10,6%.

«Теоретически тот банк, который рефинансирует кредиты заемщика, выданные другими банками, выдает новую ссуду. Но, возможно, реструктуризация или рефинансирование не будут расцениваться как новые выдачи, и этот вопрос как раз будет разрешен в пользу заемщиков, чтобы дать им возможность перекредитоваться», — сказал РБК директор группы «Финансовые институты» S&P Сергей Вороненко. Иначе возникнет ситуация, когда наиболее закредитованная часть населения не сможет получить рефинансирование, объяснил он.

Реструктуризация задолженности по кредиту происходит через изменение условий договора, а не заключение нового, пояснил РБК представитель Центробанка. «Предоставление нового кредита при этом, как правило, не осуществляется, и, как следствие, обязанности по соблюдению МПЛ (макропруденциального лимита. — Прим. РБК) на дату реструктуризации не возникает. При этом «искусственная» реструктуризация в целях выхода из-под действия МПЛ невозможна, поскольку кредит, предоставленный с высоким показателем долговой нагрузки, продолжит учитываться в размере лимита», — сказал он. В ЦБ также напомнили, что особенности кредитов на цели рефинансирования уже учитываются в регулировании. Дублированный учет новой ссуды, направленной на погашение старой, исключен, добавил представитель регулятора.



Как отмечает Вороненко, Банк России вряд ли будет активно применять прямые ограничения на выдачу кредитов. «Это, действительно, может быть некий козырь в кармане ЦБ в отношении наиболее агрессивных игроков, которые концентрируются на высокорисковом сегменте, — лимиты скажутся в первую очередь на них. Думаю, это очень крайняя мера, которая если и будет применяться, то очень точечно», — считает аналитик. Вороненко ожидает, что рынок потребкредитования в 2022 году «сам стабилизируется и прямые ограничения могут не понадобиться».