Банк России готов ограничивать ставки по эквайрингу в случае ухудшения ситуации с безналичными расчетами. Как передает ТАСС, об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

«Ограничение ставок по эквайрингу может привести к тому, что банки и компании не будут развивать безналичные платежи. Но у нас в арсенале есть этот инструмент, и, если ситуация будет ухудшаться, мы готовы его применить, а именно ограничить ставки по эквайрингу», — сказала она.

Центробанк неоднократно заявлял, что не хотел бы делать системным регулирование комиссий эквайринга, но в любой момент может ввести ограничения.



Так, в 2020 году регулятор в качестве одной из мер поддержки в период пандемии коронавируса ограничивал эквайринговые комиссии при онлайн-покупках продуктов, лекарств и товаров повседневного спроса уровнем 1%. Позже ЦБ распространил данное ограничение на оплату медицинских услуг.